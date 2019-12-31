Мессі і Байлз – кращі спортсмени 2019 року

В топ-12 опитування потрапила українська чемпіонка світу з дзюдо Дар’я Білодід.

Міжнародна асоціація спортивної преси назвала аргентинського футболіста Ліонеля Мессі найкращим спортсменом 2019 року.

Нападник «Барселони» набрав 394 голоси (13,11%). У цьому сезоні аргентинець в шостий раз отримав «Золотий м'яч».

Друге місце посів кенійський бігун Еліуд Кіпчоґе. За нього віддали 361 голоси (12,01%). Третім став тенісист Рафаель Надаль, який отримав 282 голоси (9,38%). На четвертому місці розташувався нападаючий «Ювентуса» Кріштіану Роналду. На його рахунку 240 голосів (7,98%).

Кращою спортсменкою року стала американська гімнастка Сімоне Байлз – 452 голоси (15,04%). В топ-12 потрапила українська дзюдоїстка Дар’я Білодід – 87 (2,89%).