Серена Вільямс – лідер в рейтингу кращих спортсменів десятиліття за версією Sky Sports

Знаменита тенісистка обійшла в списку Мессі та Роналду.

Британський телеканал Sky Sports представив рейтинг кращих спортсменів десятиліття. Лідером списку стала американська тенісистка Серена Вільямс.

Друге місце посів багаторазовий чемпіон гонок «Формула-1» - пілот «Мерседеса» Льюїс Гемілтон.

Третім став нападник «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду, який завоював чотири «Золотих м'яча» за десять років.

На четвертому рядку розташувався нападник «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі. За десять років він п'ять разів вигравав «Золотий м'яч», загалом у Мессі шість таких трофеїв.

П'яте місце посів непереможений американський боксер Флойд Мейвезер.

Нагадаємо, Серена Вільямс і Леброн Джеймс стали кращими спортсменами десятиліття за версією Associated Press.