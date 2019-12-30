Серена Вільямс – лідер в рейтингу кращих спортсменів десятиліття за версією Sky Sports
Укрінформ
Знаменита тенісистка обійшла в списку Мессі та Роналду.
Британський телеканал Sky Sports представив рейтинг кращих спортсменів десятиліття. Лідером списку стала американська тенісистка Серена Вільямс.
Друге місце посів багаторазовий чемпіон гонок «Формула-1» - пілот «Мерседеса» Льюїс Гемілтон.
Третім став нападник «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду, який завоював чотири «Золотих м'яча» за десять років.
На четвертому рядку розташувався нападник «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі. За десять років він п'ять разів вигравав «Золотий м'яч», загалом у Мессі шість таких трофеїв.
П'яте місце посів непереможений американський боксер Флойд Мейвезер.
Нагадаємо, Серена Вільямс і Леброн Джеймс стали кращими спортсменами десятиліття за версією Associated Press.