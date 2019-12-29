Львів планує поборотися за Олімпіаду-2030

Львів планує поборотися за Олімпіаду-2030

Укрінформ
Зимові Ігри проходитимуть у місті та в Карпатах.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто може поборотися за право проводити зимові Олімпійські ігри в 2030-му році, повідомляє сайт Львівської міської ради.

«Ми у 2010 році у Львові почали готуватися до амбітної мети: Львів - місто-господар Олімпіади-2030. У 2014-му цей процес призупинили, бо почалася війна.

Нещодавно, коли ми зустрілися з колегами з Національного олімпійського комітету, ми вирішили: а давайте, візьмемо цю мету і зробимо все, щоб Львів у 2030 році був містом-господарем зимової Олімпіади.

Ми багато працювали в цьому напрямку. Будуть дві великі локації. Одна - це Тисовець, Карпати. Це територія під опікою військових. Там будуть лижі, біатлон. А також територія біля стадіону «Арена Львів». Її розбудує місто.

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Також ми повинні побудувати великий медіацентр, який буде мати подвійне призначення, тому що це фактично виставковий комплекс. Окремо  побудуємо спортивні комплекси для хокею і фігурного катання. Хочу сказати, що це дуже крута амбіція, яка дасть Львову великий плюс і велику динаміку», - заявив Садовий.

Нагадаємо, що Львів вже подавав заявку на проведення Олімпійських ігор в 2026-му році, однак пізніше відмовився змагатися за це право.

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