Львів подаватиме заявку на зимову Олімпіаду-2030

Також Львів хоче приймати юнацьку Олімпіаду-2028.

Львів готовий взяти участь у суперечці на право приймати зимові Олімпійські ігри у 2030 році, а також проводити юнацькі зимові Олімпійські ігри 2028 року. Про заявив міський голова Львова Андрій Садовий під час відкритої зустрічі з президентом НОК України Сергієм Бубкою.

«Я щойно зустрічався з молодими львів’янами. Вони попрохали вибороти право для Львова бути містом-господарем зимової Олімпіади 2030 року. За два роки до цього - у 2028 році - ми готові прийняти молодіжні зимові Олімпійські ігри. Ми почали цей процес, але війна ці потуги зупинила. Сьогодні треба всьому світу показати, що ми маємо право, і ми на це заслуговуємо», - заявив Андрій Садовий.

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«Сьогоднішнє бажання мера Львова проводити Ігри в Україні є дуже правильним. Робота над цим питанням складна, але у нас є достатньо часу, щоб все спланувати та збудувати потрібну інфраструктуру. Давайте працювати і рухатися у цьому напрямку», - відзначив президент НОК України Сергій Бубка.

Подавати заявки на право проведення Олімпійських ігор у 2030 році можна буде у 2020 році.

Нагадаємо, що Верховна Рада доручила Кабінету міністрів України виділити фінансування для підготовки українських спортсменів до майбутніх Олімпійських та Паралімпійських ігор.