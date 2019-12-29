«Динамо» пропонує 4 млн євро за кращого бомбардира чемпіонату Словаччини

Кияни готові підписати нападника «Слована» Андража Шпорара.

Київське «Динамо» зацікавлене в трансфері форварда братиславського «Слована» Андража Шпорара, повідомляє Daily Record.

За інформацією джерела, кияни пропонують за нього 3,5 млн фунтів (близько 4 млн євро). Головний тренер команди Олексій Михайличенко визначив цей трансфер як пріоритетний.

У переході Шпорара також зацікавлений «Селтік», шотландський клуб пропонує за форварда близько 6 млн євро. Transfermarkt оцінює гравця в 2,5 млн євро.

25-річний нападник приєднався до «Слована» в сезоні 2017/2018. Раніше він виступав за «Олімпію», «Базель» і «Армінію».

У цьому сезоні чемпіонату Словаччини Шпорар зіграв 11 матчів і забив 12 голів. Він лідер гонки бомбардирів чемпіонату Словаччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про інтерес «Динамо» до лідера гонки бомбардирів чемпіонату Хорватії Мірко Марича з «Осіека».