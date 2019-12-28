«Динамо» цікавиться кращим бомбардиром чемпіонату Хорватії

Мірко Марич забив цього сезону за «Осієк» 16 м’ячів.

Кращий бомбардир чемпіонату Хорватії і форвард «Осіека» Мірко Марич потрапив в сферу інтересів «Динамо». Про це повідомляє dynamomania.com.

24-річний хорват в цьому сезоні забив за «Осієк» 16 м’ячів в 23 матчах у всіх турнірах. Також він віддав 5 гольових передач. Контракт футболіста з «Осієком» розрахований до літа 2022 року. Transfermarkt оцінює його в 4 млн євро.

Марич почав свою кар'єру в команді «Широкі Брієг», потім виступав за загребский «Локомотив», угорський «Фегервар», а влітку 2017 став гравцем «Осіека».

На юнацькому рівні футболіст виступав за збірну Боснії і Герцеговини, а на дорослому - за Хорватію. За збірну Хорватії він провів 2 товариські матчі - з Чилі та Китаєм.

Нагадаємо, що «Динамо» повернуло нападника Назарія Русина з оренди. Форвард вирушить з командою на зимовий збір, який відбудеться в Туреччині в середині січня наступного року. Русин повинен замінити нападника Артема Бесєдіна, якого підозрюють в порушенні антидопінгових правил УЄФА.