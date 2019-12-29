АР назвало тенісистку Серену Вільямс "Спортсменкою десятиліття"

Американське агентство Associated Press підвело підсумки десятиліття у жіночому спорті.

Перше місце у списку AP Female Athlete of the Decade посіла знаменита американська тенісистка, екс-перша ракетка світу Серена Вільямс, повідомляє агентство.

У період з 2010-го по 2019 роки американка виграла 12 титулів на турнірах Grand Slam, 24 титули на рівні WTA, стала чемпіонкою Олімпійських ігор-2012 e Лондоні в одиночному та парному розрядах, а також чотири рази піднімалася на вершину світового рейтингу", - відзначається в повідомленні.

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Першу позиція рейтингу WTA Серена посідала протягом 186-ти тижнів поспіль (лютий 2013-го - вересень 2016 років), повторивши досягнення німецької тенісистки Штеффі Граф.