Марта Костюк завершила підготовку до тенісного сезону

17-річна українська тенісистка Марта Костюк закінчила підготовку до нового сезону.

Тренування киянка проводила у Швейцарії, повідомляє BTU.

"Дякую Федерації тенісу Швейцарії та тенісної академії, що прийняли нас. Не можу дочекатися свого виступу в Австралії", - зазначила українка.

В Австралії Марта заявлена у кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії, де також зіграють наші Катаріна Завацька, Ангеліна Калініна та Дар'я Лопатецька.

В основній же сітці першого у сезоні турніру Grand Slam Україну представлятимуть кращі за рейтингом - Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко.

Australian Open-2020 стартує 20 січня і триватиме до 2 лютого.