Українка Козлова - лідер заявочного списку відбору турніру WTA в Окленді

Четверта "ракетка" України Катерина Козлова очолила заявочний список кваліфікації на турнірі Жіночої тенісної асоціації в Окленді (Нова Зеландія).

Змагання пройдуть 6-12 січня, повідомляє Тенісний портал України.

"Велика ймовірність того, що уродженці Миколаєва навіть не доведеться грати у відборі, оскільки після відмови канадійки Б'янки Андреєску (її місце посіла американка Крістіна МакГейл) Катерина може одразу потрапити до основної сітки змагань", - зазначається у повідомленні.

Призовий фонд турніру WTA International в Окленді - 251 тисяч 750 доларів.