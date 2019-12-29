Клуб Ярмоленка звільнив головного тренера

Чилійський фахівець Мануель Пеллегріні працював у «Вест Гемі» з літа 2018 року.

Мануель Пеллегріні звільнений з поста головного тренера «Вест Гема», передає офіційний сайт клубу.

Чилієць відправлений у відставку в зв'язку з незадовільними результатами команди. Рішення прийняли після вчорашньої домашньої поразки лондонців від «Лестера» (1:2).

Пеллегріні тренував «Вест Гем» з літа 2018 року. В першому сезоні під його керівництвом команда посіла десяте місце в чемпіонаті Англії.

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Новим головним тренером «Вест Гема» стане Девід Мойєс, який вже працював з лондонським клубом в сезоні 2017/18. Мойєс може вже сьогодні укласти контракт з «Вест Гемом» на 1,5 роки.

«Вест Гем», в складі якого виступає український вінгер Андрій Ярмоленко, посідає 17-е місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Від зони вильоту команду відділяє всього одне очко. У наступному турі чемпіонату лондонці зіграють проти «Борнмута».