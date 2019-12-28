Керівництво “Реала” відмовило Зідану в придбанні Погба - ЗМІ

Керівництво мадридського футбольного клубу “Реал” не підтримало бажання головного тренера Зінедіна Зідана придбати 26-річного півзахисника англійського “Манчестер Юнайтед” Поля Погба.

Втім, як повідомляє AS, Зінедін Зідан ще сподівається побачити французького футболіста у складі своєї команди.

Джерело зазначає, що керівництво “Реала” вважає невиправданими витрати на придбання Поля Погба, діючий контракт якого з “Манчестер Юнайтед” завершується лише 2021 року.

Головному тренеру “Реала” порадили більше уваги приділяти 21-річному уругвайському півзахиснику Федеріко Вальверде, в якому бачать майбутнє у клубі.

Поль Погба відіграв у 6 матчах у нинішньому сезоні АПЛ, зробив 2 результативні передачі. Наразі його трансферна вартість складає 100 млн євро.