ФК "Металіст-1925" першим вийшов з відпустки

Футболісти харківського клубу "Металіст-1925" першими з представників Першої ліги вийшли з відпустки і розпочали навчально-тренувальний збір.

Як повідомляє офіційний сайт команди, команда працює у Харкові під керівництвом головного тренера Андрія Демченка, повідомляє офіційний сайт клубу.

Клуб посилився 27-річним захисником кременчуцького "Кременя" Сергієм Ченбаєм.

Усього "Металіст-1925" запланував три збори - втягуючий та два основних.

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На перерву у Першій лізі чемпіонату України харків'яни пішли на сьомому місці в турнірній таблиці, відстаючи від третьої позиції на два очки.