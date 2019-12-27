Циганков став найрезультативнішим українським футболістом року

Найрезультативнішим українським футболістом 2019 року стало хавбек київського "Динамо" та збірної України Віктор Циганков.

За системою гол+пас 22-річний гравець набрав 39 очок, повідомляє Zbirna.com.

У всіх офіційних клубних турнірах, а також за збірну Циганков провів 54 матчі (пропустив лише дві гри за клуб і одну - за національну команду). В активі віцекапітана "Динамо" 21 забитий м'яч та 18 гольових передач.

Другим у цьому списку став український бразилець з донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес - 36 очок (25 забитих м'ячів+11 гольових пасів), третім - Роман Яремчук, який виступає в бельгійському "Генты" - 33 (26+7).