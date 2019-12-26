АПЛ: «Ліверпуль» переміг «Лестер» в матчі лідерів

«Червоні» відірвалися від другого місця вже на 13 очок.

В центральному матчі 19-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» обіграв на виїзді «Лестер» 4:0, повідомляє Укрінформ.

В матчі першої і другої команди в турнірній таблиці АПЛ переміг «Ліверпуль». Команда Юргена Клоппа вийшла вперед в середині першого тайму – відзначився Фірміно. Після перерви Мілнер реалізував пенальті, а Фірміно і Александр-Арнольд встановили остаточний рахунок – 4:0 на користь «Ліверпуля».

«Ліверпуль» набрав 52 очки і випереджає «Лестер» вже на 13 очок. Причому, у команди Клоппа є ще один матч в запасі. На третій позиції «Манчестер Сіті» (38 очок), який зіграє свій матч 19-го туру 27 грудня проти «Вулвергемптона».