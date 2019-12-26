Джошуа хоче провести боксерський поєдинок в Африці

Чемпіон WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі британський боксер Ентоні Джошуа хоче провести поєдинок в Африці.

Наразі цей варіант вивчають глава Matchroom Boxing і промоутер Едді Хірн, про що повідомив менеджер боксера Фредді Каннінгем.

“Ніхто не говорить про те, що вже свій наступний бій Джошуа проведе в Африці. Зараз глава Matchroom Boxing і відомий промоутер Едді Хірн вивчають даний варіант - пропозиція про проведення поєдинку вже надійшла. Сам Джошуа хоче битися в Африці. Я впевнений, що рано чи пізно його бій відбудеться саме там”, - передає слова Каннінгема Sport Arena.

Як повідомлялося, в грудні Ентоні Джошуа отримав зобов’язання провести негайний захист титулу від організацій WBO і IBF. Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум повідомив, що Ентоні Джошуа спочатку проведе бій з болгарином Кубратом Пулєвим, а вже потім - з Олександром Усиком.

Олександр Усик у своєму дебютному поєдинку в суперважкій вазі здобув перемогу нокаутом у восьмому раунді над Чаззом Візерспуном і став обов'язковим претендентом на титул WBO. Свій наступний бій український боксер проведе 7 березня проти Дерека Чісори.

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