Футбольний клуб

Футбольний клуб "Барселона" отримає 75 млн євро на зимові трансфери

Укрінформ
Іспанський футбольний клуб "Барселона" планує взимку зміцнити склад і отримає для цього кошти на трансфери.

На зимові  придбання гравців керівництво клубу виділить 75 млн євро, повідомляє іспанське видання Sport.es.

Каталонці отримають кошти на підсилення складу в січні.

"Керівники ккубу проведуть зустріч, на якій визначать пріоритетні завдання на 2020 рік. Зокрема, буде прийнято рішення щодо півзахисника Філіппе Коутінью, який більше не входить до планів тренерського штабу", - зазначається у повідомленні.

Нині "Барселона" лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, випереджаючи на 2 очки мадридський "Реал".

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Раніше повідомлялося, що "Барселона" спробує наступного літа повернути бразильського форварда Неймара із французького "ПСЖ".

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