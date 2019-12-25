Футбольний клуб "Барселона" отримає 75 млн євро на зимові трансфери

Іспанський футбольний клуб "Барселона" планує взимку зміцнити склад і отримає для цього кошти на трансфери.

На зимові придбання гравців керівництво клубу виділить 75 млн євро, повідомляє іспанське видання Sport.es.

Каталонці отримають кошти на підсилення складу в січні.

"Керівники ккубу проведуть зустріч, на якій визначать пріоритетні завдання на 2020 рік. Зокрема, буде прийнято рішення щодо півзахисника Філіппе Коутінью, який більше не входить до планів тренерського штабу", - зазначається у повідомленні.

Нині "Барселона" лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, випереджаючи на 2 очки мадридський "Реал".

Раніше повідомлялося, що "Барселона" спробує наступного літа повернути бразильського форварда Неймара із французького "ПСЖ".