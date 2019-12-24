Призовий фонд тенісного турніру Australian Open зріс на 13,6 відсотка

Загальний призовий фонд Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2020 року складе 49,1 млн дол США.

Порівняно з нинішнім роком він збільшився на 13,6 відсотка, повідомляє BTU.

Збільшення розміру призових найбільше торкнулося ранні етапи змагань, ніж заключні раунди.

Тенісисти, які програли у першому колі кваліфікації, отримають близько 13 тис 800 дол, що на третину більше, ніж на Australian Open-2019. Тим, хто програв у першому раунді основної сітки виплатять близько 62 тис 300 доларів.

Переможці змагань в чоловічому та жіночому одиночному розрядах отримають близько 2,85 млн доларів.

Відкритий чемпіонат Австралії-2020 пройде на кортах Мельбурна з 20-го січня по 2 лютого.

Читайте також: Світоліна в Дубаї готується до нового тенісного сезону

Нагадаємо, що чинними чемпіонами Australian Open є серб Новак Джокович та представниця Японії Наомі Осака. У фіналі Джокович обіграв іспанця Рафаеля Надаля - 6:3, 6:2, 6:3, а Осака виявилася сильнішою за чешку Петру Квітову - 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.