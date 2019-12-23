Світоліна в Дубаї готується до нового тенісного сезону

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна в Дубаї (ОАЕ) готується до нового тенісного сезону.

Відео зі своєї передсезонної підготовки в Дубаї Еліна Світоліна, яка завершує 2019 рік на шостій позиції в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), поділилася в Instagram.

"У понеділок ми пробиваємо лише форхенди", - зазначила українка у підпису.

Нагадаємо, Еліна Світоліна розпочне 2020 рік виступом на турнірі WTA Premier у Брісбені (Австралія), який стартує 6 січня.

Також перша “ракетка” України увійшла до складу учасниць основної сітки австралійського "мейджора", першого в новому сезоні турніру Grand Slam - Australian Open.

Фото: instagram/elisvitolina