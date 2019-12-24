Самбрано може перейти з "Динамо" до "Лос-Анджелес Гелаксі"

Перуанський захисник київського "Динамо" Карлос Самбрано близький до переходу в MLS - вищого дивізіону системи футбольних ліг в США та Канади.

Самбрано хоче бачити в себе відомий клуб "Лос-Анджелес Гелаксі", повідомляє перуанське видання El Bocón.

"Лос-Анджелес Гелаксі" погодив з українським клубом трансфер футболіста, і питання остаточно має бути вирішене найближчим часом. Деталі угоди між клубами залишаються невідомими", - зазначається у повідомленні.

Самбрано приєднався до динамівців у січні 2018 року на правах вільного агента, але закріпитися у складі команди не зумів. У поточному сезоні 30-річний гравець не провів жодного поєдинку за киян.

Чинний контракт Самбрано з "Динамо" розрахований до грудня 2021 року.