Захисник київського “Динамо” Вантух перейде до “Олександрії”

Захисник київського футбольного клубу “Динамо” Роман Вантух, який першу частину сезону провів в оренді в донецькому “Олімпіку”, стане першим зимовим новачком “Олександрії”.

Про це повідомив головний тренер “Олександрії” Володимир Шаран.

“Хотів бачити Вантуха, добре, що ми домовилися. Думаю, він нам допоможе, виросте як футболіст в нашій команді. Тим більше, він мій земляк - зі Львова. Ще розмовляємо з деякими футболістами. Для посилення потрібні опорний півзахисник, крайній півзахисник і нападник”, - цитує Шарана Footballua.tv.

Читайте також: Ватикан планує створити свій Олімпійський комітет

У складі “Олімпіка” 21-річний нападник Роман Вантух провів 11 матчів, в яких відзначився 1 голом і 1 результативною передачею.