До Євро-2020 на “Вемблі” планують встановити камери для боротьби з расизмом
Камери на стадіоні в Лондоні відстежуватимуть факти прояву расизму на трибунах. Про це повідомляє XSPORT.
“За даними The Telegraph, це будуть камери високої роздільної здатності, основна мета яких - відстежувати факти прояву расизму на трибунах і легко ідентифікувати особу порушника”, - йдеться в повідомленні.
Футбольна асоціація Англії планує посилити заходи по боротьбі з дискримінацією і в найближчому майбутньому зробити таке нововведення і для інших англійських стадіонів.
Нагадаємо, що 7 матчів чемпіонату Європи з футболу 2020 року і фінал пройдуть саме на стадіоні “Вемблі”.
Збірна України потрапила до групи С фінальної частини XVI чемпіонату Європи з футболу. Суперниками підопічних Андрія Шевченка стали Голландія, Австрія і переможець Шляху D плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово). Перший матч Україна зіграє 14 червня в Амстердамі з Голландією.
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