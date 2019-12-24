До Євро-2020 на “Вемблі” планують встановити камери для боротьби з расизмом

На головному англійському стадіоні “Вемблі” встановлять особливі камери до старту футбольного Євро-2020.

Камери на стадіоні в Лондоні відстежуватимуть факти прояву расизму на трибунах. Про це повідомляє XSPORT.

“За даними The Telegraph, це будуть камери високої роздільної здатності, основна мета яких - відстежувати факти прояву расизму на трибунах і легко ідентифікувати особу порушника”, - йдеться в повідомленні.

Футбольна асоціація Англії планує посилити заходи по боротьбі з дискримінацією і в найближчому майбутньому зробити таке нововведення і для інших англійських стадіонів.

Нагадаємо, що 7 матчів чемпіонату Європи з футболу 2020 року і фінал пройдуть саме на стадіоні “Вемблі”.

Збірна України потрапила до групи С фінальної частини XVI чемпіонату Європи з футболу. Суперниками підопічних Андрія Шевченка стали Голландія, Австрія і переможець Шляху D плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово). Перший матч Україна зіграє 14 червня в Амстердамі з Голландією.

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