Вихід збірної України на Євро-2020 серед головних подій року – опитування

Успіхи українського футболу потрапили в топ подій 2019 року.

13% українців вважають, що подія року - вихід збірної України на футбольне Євро-2020. Також 4% українців подією року вибрали перемогу футбольної збірної України U-20 на ЧС. Про це повідомляє соціологічна група «Рейтинг», яка провела опитування серед українців про головні події у країні в 2020 році.

Варіант з виходом на ЧЄ увійшов в топ-5 результатів опитування. Вище - звільнення українських військовополонених моряків та інших політичних в'язнів; вибори президента України; відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі в Нормандському форматі; вибори до Верховної Ради.

Також 6% підтримали дебати перед президентськими виборами на НСК «Олімпійський».

В опитуванні брали участь 2 500 респондентів від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2%. Опитування проводилося з 13 по 17 грудня.