Ватикан планує створити свій Олімпійський комітет
Про це заявив міністр спорту Ватикану Мельчор Санчес де Тока, повідомляє Inside the games.
"У нас чудові відносини з Міжнародним олімпійським комітетом. Але ми хотіли б надати цим відносинам більшої стабільності з метою створення Олімпійського комітету Ватикану", - сказав він.
За словами міністра, у січні 2019 року було сформовано місцеву федерацію легкої атлетики - Athletica Vaticana. Зараз Ватикан веде переговори про членство в Міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій.
Крім цього, у Ватикані також грають у футбол, займаються тхеквондо і крикетом.
"З п'ятьма або шістьма спортивними дисциплінами ми могли б сформувати Національний олімпійський комітет... Ми не хочемо боротися за медалі. Наш Олімпійський комітет був би, перш за все, символічним. Але це показало б, що цінності Олімпіади можуть бути розділені християнами", - зауважив де Тока.