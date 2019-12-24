Ватикан планує створити свій Олімпійський комітет

Ватикан планує створити власний Олімпійський комітет і, можливо, навіть взяти участь у церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Про це заявив міністр спорту Ватикану Мельчор Санчес де Тока, повідомляє Inside the games.

"У нас чудові відносини з Міжнародним олімпійським комітетом. Але ми хотіли б надати цим відносинам більшої стабільності з метою створення Олімпійського комітету Ватикану", - сказав він.

За словами міністра, у січні 2019 року було сформовано місцеву федерацію легкої атлетики - Athletica Vaticana. Зараз Ватикан веде переговори про членство в Міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій.

Крім цього, у Ватикані також грають у футбол, займаються тхеквондо і крикетом.

"З п'ятьма або шістьма спортивними дисциплінами ми могли б сформувати Національний олімпійський комітет... Ми не хочемо боротися за медалі. Наш Олімпійський комітет був би, перш за все, символічним. Але це показало б, що цінності Олімпіади можуть бути розділені християнами", - зауважив де Тока.