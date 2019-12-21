Норвежка Екгофф виграла "золото" у персьюті Кубка світу з біатлону

Норвежка Тіріль Екгофф перемогла 21 грудня у гонці переслідування третього етапу Кубка світу, що триває у французькому місті Ансі.

10-кілометрову дистанцію Екгофф подолала за 29 хвилин 41,6 секунди з двома промахами на чотирьох вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ. Другою була також норвезька біатлоністка Інгрід Тандреволь (38,1 секунди відставання, 2 промахи), третьою - швейцарка Лена Геккі (46,0, 2). Кращою з українок стала Олена Підгрушна, яка прийшла на фініш 12-ю (1 хвилина 49,3 відставання, 2 промахи). Дар'я Блашко показала 17-й результат, Віта Семеренко - 22-й, Юлія Джима - 23-й, Валя Семеренко - 38-й. Читайте також: На етапі Кубка IBU скасували змішану естафету - проблеми з електрострумом Завершиться третій етап мас-стартами 22 грудня.