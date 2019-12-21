На етапі Кубка IBU скасували змішану естафету - проблеми з електрострумом
Укрінформ
Змішану естафету третього етапу Кубка IBU (Міжнародного союзу біатлоністів) в австрійському місті Обертілліах скасували через проблеми з електрострумом.
Змішана естафета мала стати сьогодні, 21 грудня, завершальною гонкою третього етапу Кубка IBU. Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону України.
“Змішану естафету третього етапу Кубка IBU відмінено через проблеми з електрострумом в місті Обертілліах”, - йдеться в повідомленні.
До старту в цій гонці від України готувалися Юлія Журавок, Ольга Абрамова, Руслан Бригадир і Тарас Лесюк.
Нагадаємо, що в ранковому одиночному міксті українські біатлоністи посіли 4 місце. Україну представляли спортсмени, які отримали запрошення на участь в знаменитій Різдвяній гонці в Гельзенкірхені, - Анастасія Меркушина і Богдан Цимбал.
Фото: twitter/IBU Cup Biathlon