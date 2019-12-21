Українські біатлоністи посіли 4 місце в міксті на етапі Кубка IBU

Останній змагальний день на етапі Кубка IBU (Міжнародного союзу біатлоністів) в австрійському місті Обертілліах почався з одиночного міксту, в якому українська команда показала четвертий результат.

Україну представляли спортсмени, які отримали запрошення на участь в знаменитій Різдвяній гонці в Гельзенкірхені, - Анастасія Меркушина і Богдан Цимбал. Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону України.

Перший етап Анастасія Меркушина провела менш впевнено, ніж привчила до того уболівальників. На вогневих рубежах вона використала три запасних патрони. На передачі українська команда була четвертою, програючи лідерам лише 14 секунд. Після цього Богдан Цимбал трохи не розрахував зусилля і поплатився на вогневих рубежах. На стрільбі лежачи він закрив мішені з одним запасним патроном, а на стрільбі стоячи вирушив на штрафне коло.

Після двох етапів Україна йшла восьмою з майже 50-секундним відставанням. У другій половині гонки українські біатлоністи почали героїчно відігравати згаяне на старті, але піднятися на фініші вище четвертої позиції не вдалося.

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Переможцями гонки стали представники Німеччини.

Результати одиночної змішаної естафети

1. Німеччина (0+10) 44: 31,4

2. Росія (1+13) +8,6

3. Норвегія (1+9) +43,2

4. Україна (1+11) +1: 14,0

5. Австрія (0+8) +1: 40,6

6. Бельгія (0+9) +2: 05,3

Третій етап Кубка IBU завершиться сьогодні, 21 грудня, змішаною естафетою. Гонка розпочнеться о 13:30 за київським часом.

Фото: Getty Images