Меркушина стала срібною призеркою третього етапу Кубка IBU

У середу, 18 грудня, в австрійському місті Обертілліах пройшла жіноча коротка індивідуальна гонка в рамках третього етапу Кубка IBU.

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина зуміла закрити всі мішені й довгий час залишалася головною претенденткою на перемогу, але в підсумку поступилася німкені Шерер і посіла 2 місце. Про це повідомляє Sport.ua.

Німецька біатлоністка також бездоганно відстрілялася, але на лижні була швидшою (виграла у Меркушиної 56 секунд) і заслужено отримала “золото” третього етапу Кубка IBU.

Ще одну представницю України Ольгу Абрамову переможниця гонки відправила з третього місця на четверте.

Юлія Журавок та Анна Кривонос показали 21-й та 22-й результати відповідно.

Катерина Бех та Надія Бєлкіна не потрапили до топ-40.

Фото: biathlon.com.ua