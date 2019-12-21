Йоганнес Бьо виграв гонку переслідування Кубка світу з біатлону в Ансі

Олімпійський чемпіон з біатлону норвежець Йоганнес Бьо переміг у суботу в гонці переслідування третього етапу Кубка світу, що триває у французькому місті Ансі.

12,5-кілометрову дистанцію Бьо подолав за 30 хвилин 7,8 секунди з одним промахом на чотирьох вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ. Другим на фініші був француз Кантен Фійон Має (22 секунди відставання, 0 промахів), третіім - норвежець Ветле С'ястад Крістіансен (1 хвилина відставання , 1 промах). Кращим з українців став , Дмитро Підручний, який прийшов 20-м (2 хвилини 55 секунд відставання, 5 промахів). Артем Прима показав 27-й результат, Антон Дудченко - 29-й, Руслан Ткаленко - 47-й. Читайте також: Українські біатлоністи посіли 4 місце в міксті на етапі Кубка IBU Програму Кубка світу сьогодні продовжить жіноча гонка переслідування на 10 км. Завершиться третій етап мас-стартами 22 грудня.