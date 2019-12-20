Мессі - найкращий гравець 2019 року за версією The Guardian

Британське видання The Guardian опублікувало список ста найкращих футболістів 2019 року.

Кращим футболістом року, що минає, визнаний форвард каталонського футбольного клубу “Барселона” Ліонель Мессі.

До ТОП-5 найкращих футболістів 2019 року за версією The Guardian також увійшли: гравці англійського “Ліверпуля” Вірджіл ван Дейк, Садіо Мане і Мохамед Салах, а також форвард італійського “Ювентуса” Кріштіану Роналду.

Серед жінок найкращою футболісткою року визнали форварда збірної Австралії та англійського “Челсі” Саманту Мей "Сем" Керр.

Нагадаємо, Ліонель Мессі потрапив до фінального списку претендентів на премію Globe Soccer Awards-2019 від Європейської асоціації клубів (ECA) і Європейської асоціації футбольних агентів (EFAA).

Церемонія вручення нагород відбудеться 29 грудня в Дубаї (ОАЕ).

Фото: football24