Київське “Динамо” заробило €11 мільйонів у Лізі Європи-2018/19

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував суми, розподілені між учасниками Ліги Європи сезону-2018/19.

Київський футбольний клуб “Динамо” отримав 11,3 мільйона євро, донецький “Шахтар” - 555 тисяч. Про це повідомляє Tribuna.com.

“УЄФА назвав суми, розподілені між учасниками Ліги Європи-2018/19. “Динамо”, що грало в груповому етапі й дійшло до 1/8 фіналу, заробило 11,3 млн євро. “Шахтар”, який вилетів із ЛЧ і програв в 1/16 фіналу ЛЄ, отримав 555 тисяч євро. “Ворскла”, яка виступає в групі, заробила 4,6 млн євро”, - йдеться в повідомленні.

Більше за всіх заробив переможець Ліги Європи лондонський футбольний клуб “Челсі” - 46,3 млн євро, “Арсенал” - 39 млн євро.

Як повідомлялося, у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів УЄФА донецький футбольний клуб “Шахтар” заробив 44,2 мільйона євро. Минулого сезону ця сума склала 46,6 млн євро.