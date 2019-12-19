Київське “Динамо” вийде з відпустки 10 січня

Київське “Динамо” вийде з відпустки 10 січня

Укрінформ
Стали відомі плани київського футбольного клубу “Динамо” на період зимового міжсезоння.

Відпустка у київського клубу завершиться 10 січня. Протягом двох днів гравці проходитимуть традиційне медобстеження, після чого кілька днів тренуватимуться на клубній базі. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

15 січня підопічні Олексія Михайличенка вирушать на перший зимовий збір до Туреччини. Базуватиметься команда в одному з готелів Белека. Збір триватиме два тижні - до 28 січня.

Під час збору “Динамо” планує провести 6 контрольних матчів і взяти участь у турнірі з 4-х команд.

3 — 16 лютого у Белеку динамівці проведуть другий збір, під час якого проведуть ще 7 спарингів.

Читайте також: Нападник “Динамо” Родрігес пропустив тренування через вигадану хворобу — ЗМІ

Нагадаємо, футболісти "Динамо" у першій частині сезону припинили виступи в Лізі Європи, де фінішували третіми в групі. В українській Прем’єр-лізі кияни наразі посідають 2 місце.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-