Київське “Динамо” вийде з відпустки 10 січня

Стали відомі плани київського футбольного клубу “Динамо” на період зимового міжсезоння.

Відпустка у київського клубу завершиться 10 січня. Протягом двох днів гравці проходитимуть традиційне медобстеження, після чого кілька днів тренуватимуться на клубній базі. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

15 січня підопічні Олексія Михайличенка вирушать на перший зимовий збір до Туреччини. Базуватиметься команда в одному з готелів Белека. Збір триватиме два тижні - до 28 січня.

Під час збору “Динамо” планує провести 6 контрольних матчів і взяти участь у турнірі з 4-х команд.

3 — 16 лютого у Белеку динамівці проведуть другий збір, під час якого проведуть ще 7 спарингів.

Нагадаємо, футболісти "Динамо" у першій частині сезону припинили виступи в Лізі Європи, де фінішували третіми в групі. В українській Прем’єр-лізі кияни наразі посідають 2 місце.