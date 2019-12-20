Томас Грімм очолюватиме УПЛ до 5 квітня

Президент української Прем’єр-ліги (УПЛ) Томас Грімм, який очолює організацію з квітня 2018 року, не висуватиме свою кандидатуру на новий термін.

6 квітня УПЛ отримає нового президента. Про це 60-річний швейцарський фахівець повідомив у коментарі Tribuna.com.

“Знаю, що моя каденція закінчується 5 квітня. Заявив, що не буду переобиратися. 6 квітня УПЛ отримає нового президента”, - зазначив Грімм.

Також президент УПЛ окреслив плани організації на термін його каденції з питань телепулу.

“Мій спадкоємець повинен мати більше повноважень. Я не міг викинути клуби з Ліги, які не хочуть йти до телепулу, - це не в моїй компетенції. Міг лише говорити з клубами. Упевнений, що у вас все одно має бути телепул - завтра, за місяць, за 2-3 роки. Мої колеги мали створити пул з нинішнього сезону. Але ми лише наполовину досягли успіху. Ми мали можливість переконати всі клуби, але у нас не вийшло - 5 клубів поза пулу. Ця ситуація не задовольняє нас усіх - і тих, хто в пулі, і тих, хто поза ним, і правління ліги.

Іноді правові колізії, іноді реальність. Повинні вирішити це питання в обговоренні. Можливо, і розглядати в Лозанні. Перш ніж йти туди, треба говорити про це з клубами. Але не всі за це - є клуби, які поза пулу. Вони використовують наші права, і ми не отримуємо за це матеріальних речей. Хочемо, щоб ці клуби отримали ліцензію і законно отримали ці права.

Хочу вирішити це питання до лютого. Щоб УПЛ могла контролювати це питання, права на календар, етичні норми”, - сказав Грімм.

Читайте також: Українські клуби можуть відмовитися оплачувати роботу президента УПЛ Грімма

Нагадаємо, що наразі поза телепулом знаходяться київське “Динамо”, “Зоря”, “Десна”, “Карпати” і “Дніпро-1”. Їх домашні матчі транслюють телеканали групи “1+1”. Решта клубів входять до телепулу, права на який має “Футбол 1/2”.

Фото: KomandaOnline