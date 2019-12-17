Українські клуби можуть відмовитися оплачувати роботу президента УПЛ Грімма

Президент української Прем’єр-ліги Томас Грімм 2020 року може залишитися без зарплати.

За інформацією Sport Arena, Томас Грімм може залишити посаду президента УПЛ уже в грудні 2019 року. Це може статися, якщо клуби Favbet Ліги відмовляться платити йому зарплату 2020 року.

Раніше зарплату Томасу Гримму оплачувала Українська асоціація футболу, але в сезоні-2019/20 фінансовий тягар утримання президента УПЛ перейшов до клубів Прем'єр-ліги. Вони оплачували роботу президента організації протягом 2019 року, а зараз вирішують, чи продовжуватимуть це робити наступного року.

Якщо клуби відмовляться платити зарплату швейцарському фахівцю, він може достроково залишити свій пост. ЗМІ вже назвали головного претендента на його заміну. Це колишній віце-президент “Руху” і глава УАФ у Львівській області Олександр Шевченко, кандидатуру якого затвердив президент УАФ Андрій Павелко.

Нагадаємо, швейцарський фахівець Томас Грімм був обраний новим президентом УПЛ на звітно-виборних зборах організації 6 квітня 2018 року на 4-річний термін і став третім в історії керівником УПЛ після Віталія Данилова і Володимира Генінсона. Пізніше журналіст телеканалу "Футбол 1" Олег Ящук повідомив, що Томас Грімм обраний на пост президента УПЛ терміном на 2 роки, а не на 4: "Володимир Генінсон був президентом УПЛ 2 роки. Новий повинен був обиратися на 4. Але клуби вирішили не збільшувати термін і залишити канденцію 2 роки".

Фото: upl.ua