Ключковський залишив посаду віце-президента УПЛ - ЗМІ

Віце-президент української футбольної Прем'єр-ліги Маркіян Ключковський припинив співпрацю з організацією.

Маркіян Ключковський більше не працює в УПЛ. Про це стало відомо Tribuna.com.

Офіційної інформації про припинення співпраці поки не має.

Президент УПЛ 60-річний швейцарський фахівець Томас Грімм поки залишається на своїй посаді, однак раніше повідомлялося, що і він може залишити свій пост. Змінити його можуть Олександр Москаленко або Степан Щербачов.

Нагадаємо, що Томас Грімм очолює українську Прем'єр-лігу з квітня 2018 року. Швейцарський фахівець був обраний новим президентом УПЛ на звітно-виборних зборах організації 6 квітня на 4-річний термін і став третім в історії керівником УПЛ після Віталія Данилова і Володимира Генінсона.

Фото: football.ua