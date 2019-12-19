Матч лідерів чемпіонату України з хокею "Дніпро" - "Кременчук" не відбувся

Зустріч регулярного чемпіонату Української хокейної ліги (УХЛ) між херсонським "Дніпром" та "Кременчуком" 19 грудня не відбулася.

Причина - технічні проблеми на "Фаворит-Арені" у Херсоні, повідомляє пресслужба УХЛ.

За словами спортивного директора Української хокейної ліги Олександра Побєдоносцева, працівникам арени у Херсоні не вдалося впоратися з технічними проблемами, які виникли сьогодні вдень. Згідно з дисциплінарним регламентом, "Дніпру" зараховано технічну поразку.

Інші два сьогоднішні поєдинки чемпіонату завершилися так: "Донбас" (Донецьк) - "Крижані Вовки" (Київ) - 7:1 (2:0, 2:0, 3:1), "Білий Барс" (Біла Церква) - "Динамо" (Харків) - 4:1 (2:0, 0:0, 2:1).

Становище команд у турнірній таблиці: "Кременчук" - 56 очок (після 21-ї гри), "Дніпро" - 41 (20), "Донбас" - 40 (19), "Білий Барс" - 31 (20), "Крижані Вовки" - 11 (21), "Динамо" - 1 (19).