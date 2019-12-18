Україна обіграла Естонію і виграла «бронзу» на молодіжному ЧС з хокею

Угорщина - переможець турніру, Італія залишає Дивізіон 1B.

В Києві завершився молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 в Дивізіоні 1B. В останньому турі збірна України обіграла Естонію 7:3, повідомляє Укрінформ.

Вже забезпечивши собі прописку в Дивізіоні 1В на наступний сезон, наша молодіжна збірна без проблем обіграла Естонію 7:3. За Україну шайби закинули: Морозов (чотири), Кривошапкін, Пересунько, Матусевич.

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В інших матчах 5-го туру Франція обіграла Польщу 7:1, а Угорщина перемогла Італію 7:4.

Україна набрала 8 очок і посіла третє місце. Угорщина виграла усі матчі, набрала 15 очок і стала переможцем турніру. Останнє місце посіли італійці, які вилетіли з Дивізіону 1В.