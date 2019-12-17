Україна перемогла Італію на молодіжному ЧС з хокею

Наші хокеїсти зберегли місце в Дивізіоні 1B.

В Києві триває молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 в Дивізіоні 1B. В четвертому турі збірна України обіграла Італію 2:1, повідомляє Укрінформ.

Основний час матчу Україна – Італія завершився внічию 1:1. За нашу збірну шайбу закинув Кривошапкін. В овертаймі команди не забивали, а в серії булітів Україна перемогла 3:1. Свої спроби реалізували Кривошапкін, Пересунько і Архипенко.

Читайте також: Угорські хокеїсти достроково виграли молодіжний чемпіонат світу у Києві

В інших матчах 4-го туру Естонія програла Польщі 3:6, а Угорщина обіграла Францію 3:2. Після цієї перемоги Угорщина набрала 12 очок і достроково стала переможцем турніру. Після 4-х турів Україна набрала 5 очок і посідає 4-е місце.

У останньому матчі чемпіонату 18 грудня збірна України зіграє проти Естонії. Початок – о 20:00.