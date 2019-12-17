Угорські хокеїсти достроково виграли молодіжний чемпіонат світу у Києві

Збірна Угорщини з хокею достроково виграла молодіжний чемпіонат світу, що триває у Києві, й після двох років повернулася до Дивізіону 1А.

Поєдинок Угорщина (U-20) - Франція (U-20) 4 туру МЧС-2020 у Дивізіоні 1В завершився з рахунком 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). Про це повідомляє XSPORT.

Цей успіх приніс Угорщини достроковий тріумф на турнірі в Києві. У перших чотирьох матчах команда Мартона Ваша набрала максимум очок (12) і стала недосяжною для суперників.

Таким чином, Угорщина повертається до Дивізіону 1A через два роки після вильоту з нього. Угорщину в Дивізіоні 1B наступного року замінить Словенія, яка стала останньою на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1A в Мінську минулого тижня.

Франція у свою чергу, яка минулого року вилетіла до Дивізіону 1B, не змогла відразу підвищитися в класі.

Читайте також: Україна поступилася Франції на молодіжному ЧС з хокею

Нагадаємо, що збірна України у 4 турі молодіжного ЧС-2020 з хокею у Києві зіграє проти Італії. Поєдинок відбудеться 17 грудня і розпочнеться о 20.00. Італійці програли всі три матчі на чемпіонаті, українська збірна має одну перемогу.