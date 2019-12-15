Україна поступилася Франції на молодіжному ЧС з хокею

Наші хокеїсти залишились на 4-у місці.

В Києві триває молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 в Дивізіоні 1B. В третьому турі збірна України програла Франції 1:3, повідомляє Укрінформ.

Збірна України поступилася в третьому турі молодіжного чемпіонату світу з хокею U-20 в Дивізіоні 1B. В столичному Палаці спорту наші хокеїсти поступилися фаворитам турніру – збірній Франції 1:3. Шайбу у складі української збірної закинув Денис Архипенко.

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В інших матчах 3-го туру Естонія перемогла Італію 5:4, а Угорщина обіграла Польщу 10:7. Після 3-х турів Україна набрала три очки і посідає 4-е місце. Лідери – Франція і Угорщина, які набрали по 9 очок.

У наступному матчі 17 грудня збірна України зіграє проти Італії. Початок – о 20:00.