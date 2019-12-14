Україна обіграла Польщу на молодіжному ЧС з хокею

Наші хокеїсти сенсаційно перемогли одного з фаворитів турніру.

В Києві триває молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 в Дивізіоні 1B. В другому турі збірна України обіграла Польщу 3:0, повідомляє Укрінформ.

Збірна України перемогла в другому турі молодіжного чемпіонату світу з хокею U-20 в Дивізіоні 1B. В столичному Палаці спорту наші хокеїсти обіграли одного з фаворитів турніру – збірну Польщі 3:0. Шайби у складі української збірної закинули Олександр Пересунько (двічі) і Дмитро Даниленко.

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В інших матчах 2-го туру Франція перемогла Італію 4:1, а Угорщина обіграла Естонію 4:2. Після 2-х турів Україна набрала три очки і посідає 4-е місце. Лідери – Франція і Угорщина, які набрали по 6 очок.

У наступному матчі 15 грудня збірна України зіграє проти Франції. Початок – о 20:00.