Україна програла на старті молодіжного ЧС з хокею
Укрінформ
Наші хокеїсти програли угорцям.
В Києві стартував молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 в Дивізіоні 1B. В першому турі збірна України програла Угорщині 1:5, повідомляє Укрінформ.
Збірна України програла в першому турі молодіжного чемпіонату світу з хокею U-20 в Дивізіоні 1B. В столичному Палаці спорту наші хокеїсти поступилися збірній Угорщини 1:5. Єдину шайбу у складі української збірної закинув Архипенко.
В інших матчах стартового туру Польща розгромила Італію 15:3, а Франція перемогла Естонію 6:1.
У наступному матчі 14 грудня збірна України зіграє проти Польщі. Початок – о 20:00.