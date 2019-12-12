Україна програла на старті молодіжного ЧС з хокею

Наші хокеїсти програли угорцям.

В Києві стартував молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 в Дивізіоні 1B. В першому турі збірна України програла Угорщині 1:5, повідомляє Укрінформ.

Збірна України програла в першому турі молодіжного чемпіонату світу з хокею U-20 в Дивізіоні 1B. В столичному Палаці спорту наші хокеїсти поступилися збірній Угорщини 1:5. Єдину шайбу у складі української збірної закинув Архипенко.

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В інших матчах стартового туру Польща розгромила Італію 15:3, а Франція перемогла Естонію 6:1.

У наступному матчі 14 грудня збірна України зіграє проти Польщі. Початок – о 20:00.