У Києві стартує молодіжний ЧС з хокею

Задача збірної України – зберегти прописку у Дивізіоні 1В.

12-го грудня в Києві стартує молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 в Дивізіоні 1B. Матчі гратимуть в столичному Палаці спорту, повідомляє Укрінформ.

Дивізіоні 1B – третій за силою дивізіон світового хокею. Суперниками збірної України на турнірі стануть збірні Угорщини, Польщі, Франції, Італії та Естонії.

Задача команди Олега Ігнатьєва – зберегти місце в дивізіоні. Нашими головним суперниками стануть італійці та естонці. Фаворитами ж будуть поляки, угорці та французи.

Відзначимо, що за нашу молодіжку гратимуть усі провідні хокеїсти, які виступають в зарубіжних чемпіонатах. Серед них – воротар Артур Оганджанян, а також форварди Олександр Пересунько, Дмитро Даниленко та Фелікс Морозов.

У стартовому матчі 12 грудня збірна України зіграє проти Угорщини. Початок – о 20:00.