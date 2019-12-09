Хокей: українська "молодіжка" обіграла французів напередодні домашнього чемпіонату світу

Молодіжна збірна України з хокею (гравці до 20-ти років) з рахунком 5:4 (0:0, 4:3, 0:1, 1:0) перемогла в овертаймі своїх однолітків з Франції у товариському матчі.

Поєдинок на арені "Термінал" у Броварах став фінальним етапом у підготовці до молодіжного чемпіонату світу у дивізіоні ІВ, який з 12 по 18 грудня пройде у київському Палаці спорту, повідомляє Укрінформ.

За путівку в дивізіон ІА, окрім українців, боротимуться "молодіжки" Угорщини, Польщі, Франції, Італії та Естонії.