УХЛ: «Кременчук» переміг «Дніпро»

Лідер здобув 18-у перемогу в чемпіонаті.

В центральному матчі 20-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Кременчук» обіграв на чужому майданчику «Дніпро» 2:1. Про це повідомляє Укрінформ.

Матч лідерів ліги, як і очікувалось, вийшов рівним та напруженим. Після двох періодів рахунок був нічийним 1:1. На шайбу Шибаєва гості відповіли реалізованою більшістю (Пукс). У заключній третині гол Кисельова приніс «Кременчуку» перемогу 2:1. «Кременчук» втретє в сезоні обіграв «Дніпро».

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук», який набрав 53 очка в 20 матчах. На другому місці «Дніпро» - 41 (19), на третій позиції «Донбас» – 37 (18).

Нагадаємо, напередодні в матчах 20-го туру УХЛ «Донбас» обіграв на своєму майданчику «Крижаних Вовків» 9:1, а «Білий Барс» розгромив вдома харківське «Динамо» 12:0.