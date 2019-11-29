УХЛ: «Дніпро» розгромило «Динамо»

Клуб з Херсона досяг позначки у 100 закинутих шайб.

В матчі 19-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Дніпро» розгромило вдома харківське «Динамо» 12:0. Про це повідомляє Укрінформ.

Клуб з Херсона здобув 14 перемогу і досяг позначки у 100 закинутих шайб. «Дніпро» не мало проблем в матчі з харківським «Динамо» - 12:0. У переможців шайби закидали: Дорофеєв (тричі), Янішевський, Кузьмик, Каракулько, Пугачов, Білоусов, Ліпсбергс, Луговой, Коваленко, Целогородцев.

Лідирує в чемпіонаті «Кременчук», який набрав 47 очок в 18 матчах. На другому місці «Дніпро» - 41 (18), «Донбас» третій – 34 (16).

Нагадаємо, в перенесеному матчі 16-го туру УХЛ «Донбас» обіграв вдома «Дніпро» в серії булітів 2:1.