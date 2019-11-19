УХЛ: «Дніпро» обіграло «Білий Барс»

Важка перемога одного з фаворитів сезону.

В матчі 17-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) херсонське «Дніпро» перемогло вдома «Білий Барс» 2:1. Про це повідомляє Укрінформ.

Друга команда чемпіонату зустріла серйозний спротив на своєму майданчику в Херсоні, зустрічаючись з «Білим Барсом». Після двох періодів рахунок був нічийним 1:1. На шайбу Плотнікова гості відповіли влучним кидком Благого. У заключній третині гол Дорофеєва приніс «Дніпру» перемогу 2:1.

Після цієї перемоги «Дніпро» набрало 34 очки і відстає від лідера чемпіонату «Кременчука» на 7 очок. Зауважимо, що «Кременчук» зіграв на матч більше.

Нагадаємо, в матчі 16-го туру УХЛ «Кременчук» переміг вдома «Білий Барс» 4:0.