УХЛ: «Дніпро» розгромило «Крижаних Вовків»

Команда з Херсона повернулася на друге місце.

В матчі 15-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Дніпро» перемогло на виїзді «Крижаних Вовків» 13:2. Про це повідомляє Укрінформ.

«Дніпро» здобув 9 перемогу в сезоні. У Києві команда з Херсона розгромила місцевих «Крижаних Вовків» 13:2. У гостей шайби закинули: Дорофеєв (тричі), Шибаєв (двічі), Сірченко, Жвачкін, Коваленко, Ліпсбергс, Чернишенко.

Після цієї перемоги «Дніпро» набрало 31 очко і піднялося на друге місце, відтіснивши на третю позицію «Донбас». У лідера чемпіонату «Кременчука» 35 очок після 14 матчів.

Нагадаємо, в першому матчі 15-го туру чемпіонату УХЛ «Донбас» переміг в Білій Церкві «Білий Барс» 4:0.