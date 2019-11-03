УХЛ: «Дніпро» обіграло «Крижаних Вовків»

Команда з Херсона повернулась на друге місце.

В матчі 14-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) херсонське «Дніпро» перемогло вдома «Крижаних Вовків» 9:4. Про це повідомляє Укрінформ.

На своєму майданчику в Херсоні «Дніпро» не мало проблем з «Крижаними Вовками». 9:4 – восьма перемога «Дніпра» в сезоні. У херсонців шайби закидали Жвачкін, Каракулько, Ромащенко (тричі), Коваленко (двічі), Дорофеєв, Целогородцев.

Після цієї перемоги «Дніпро» набрало 28 очок і піднялось на друге місце, відтіснивши на третю позицію «Донбас». У лідера чемпіонату «Кременчука» 35 очок після 14 матчів.

Нагадаємо, в центральному матчі 14-го туру УХЛ «Донбас» програв в Білій Церкві «Білому Барсу» 2:3.