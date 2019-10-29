УХЛ: «Донбас» переміг на виїзді «Дніпро»

«Донбас» вперше в сезоні обіграв команду з Херсона.

В центральному матчі 13-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Донбас» обіграв на чужому майданчику «Дніпро» 1:0. Про це повідомляє Укрінформ.

Два попередні матчі суперників в цьому сезоні завершились перемогами «Дніпра» (5:4 і 5:0), тож «Донбас» мав цілком очікувані плани реабілітуватися за невдачі. Своє бажання чемпіони підтвердив вже у першому періоді, вигравши його 1:0. Шайба в активі Белухіна. Рахунок 1:0 на користь «Донбасу» зберігся до кінця матчу.

Після цієї перемоги «Донбас» набрав 25 очок і піднявся на друге місце в УХЛ. У лідера чемпіонату «Кременчука» 30 очок і на один зіграний матч більше.

Нагадаємо, в центральному матчі 12-го туру УХЛ «Кременчук» поступився на своєму майданчику «Донбасу» 1:2.