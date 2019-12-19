Майк Тайсон провів майстер-клас із боксу для Серени Вільямс

Відомий американський боксер 53-річний Майк Тайсон провів майстер-класс для Серени Вільямс.

Колишня перша “ракетка” світу, 23-разова переможниця турнірів Grand Slam Серена Вільямс наразі у Флоріді готується до старту нового сезону.

Відео тренування Серени Вільямс із боксерською грушею Майк Тайсон розмістив у своєму Instagram.

“Удар Серени Вільямс. Вона має силу”, - підписав відео легендарний боксер.

Як повідомлялося, американська тенісистка Серена Вільямс за підсумками сезону-2019 завершила рік на 10 місці в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) і стала володаркою найефективнішої першої подачі - 75% виграшу.

У півфіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) американка обіграла першу “ракетку” України Еліну Світоліну.